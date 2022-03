Micheal Jordan omaggia Napoli, in uscita le nuove sneakers dedicate alla città

Micheal Jordan omaggia Napoli con le nuove sneakers del suo Brand. Le nuove Air Jordan 3 Neapolitan saranno destinate ad un pubblico prettamente femminile. I colori si ispirano ad un famoso gelato da sempre in voga negli Stati Uniti, ovvero il Neapolitan Ice Cream. Il nome è un chiaro richiamo alla città di Napoli. Le origini, come si legge su Il Mattino, risalgono all’800 quando gli emigrati napoletani, per sbancare il lunario negli USA, fecero del gelataio il mestiere più comune tra loro. Naque così questo nuovo dolce a tre gusti con cioccolato, vaniglia e fragola che prese proprio la denominazione della città partenopea.

Quando il rilascio? E quanto costeranno le nuove Air Jordan 3 Neapolitan?

Gli amanti delle sneakers dovranno attendere ancora un po’ per il rilascio in store, ma sul web sono già presenti le foto delle nuove scarpe prodotte dalla Nike con il Brand di Michael Jordan. I colori saranno bianco, rosa e cioccolato, appunto quelli dell’iconico gelato americano, il “Neapolitan”. L’uscita negli States è prevista per il prossimo 13 maggio mentre in Italia potrebbe volerci qualche mese in più per il rilascio. Il prezzo, al momento del lancio, si aggirato attorno ai 200 dollari, ovvero circa 180 euro.