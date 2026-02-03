Al via i lavori su Corso Umberto I a Napoli, addio ai new jersey dopo 15 anni

PUBBLICITÀ

È partito il restyling da 1,6 milioni di corso Umberto. Il progetto prevede la rimozione dopo 15 anni dei new jersey provvisori posizionati al cento della carreggiata che saranno sostituiti da uno spartitraffico.

Il rettifilo avrà la pista ciclabile, nuovi attraversamenti stradali, luci e semafori. Sarà anche rifatto il manto stradale. I lavori, finanziati dai fondi di Città Metropolitana per l’adeguamento delle arterie stradali per l’emergenza bradisismo, partono dal versante di piazza Garibaldi per poi procedere in direzione piazza Bovio.

Principali modifiche alla viabilità

A partire da oggi, martedì 3 febbraio, e fino al 14 maggio 2027, è attivo un dispositivo temporaneo di circolazione in Corso Umberto I per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello spartitraffico.

L’intervento prevede l’avanzamento del cantiere per fasi successive, a partire dall’incrocio con Piazza Garibaldi, ed i lavori saranno eseguiti garantendo per ogni senso di marcia una carreggiata libera, al fine di limitare i disagi alla circolazione.

Per tutta la durata dei lavori, nelle aree interessate da ciascuna fase del cantiere e nei 20 metri a monte e a valle delle stesse, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

1. Sospensioni temporanee

Sospensione della sosta a pagamento senza custodia (strisce blu).

Sospensione di tutte le tipologie di sosta autorizzata, incluse le fermate bus.

Sospensione degli attraversamenti pedonali esistenti.

2. Divieto di sosta permanente con rimozione coatta nelle aree di cantiere.

3. Realizzazione di attraversamenti pedonali provvisori, collocati a distanza idonea e dotati di segnaletica luminosa.

4. Delocalizzazione degli stalli H personalizzati temporaneamente sospesi.