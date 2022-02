Alberto ucciso dal covid a 56 anni, era detenuto nel carcere di Poggioreale

Alberto Renzullo è ucciso dal covid a 56 anni, purtroppo, non è bastato il ricovero in ospedale. “Alberto, 56 anni, detenuto del carcere di Poggioreale, è morto ieri nel reparto Covid dell’ospedale Cardarelli. Dall’inizio della pandemia è il settimo detenuto morto in Campania per Covid-19″.

Notizia data dal garante campano Samuele Ciambriello. “Sono morti altresì – prosegue – sempre per Covid-19 in Campania, 6 agenti di polizia penitenziaria e il medico sanitario del carcere di Secondigliano. A Poggioreale su una popolazione di 2204 detenuti ci sono ancora 361 che hanno scelto di non vaccinarsi; mentre quelli che hanno completato il ciclo vaccinale con tre dosi sono 869“.

L’APPELLO AI DETENUTI A VACCINARSI

“Nel rispetto del diritto alla salute e alla dignità personale, rivolgo un appello ai detenuti campani a vaccinarsi, a rispettare le precauzioni e i protocolli sanitari. Non dobbiamo abbassare la guardia ci vuole responsabilità e rispetto della funzione di prevenzione. La pena non può essere solo privazione della libertà e sequestro del tempo“. Ad oggi in Campania in totale sono positivi al Covid 151 detenuti di cui 2 ricoverati all’Ospedale Cotugno e 100 agenti di polizia penitenziaria.

IL PRIMO MORTO IN CARCERE PER COVID

Detenuto di Poggioreale muore di Covid all’ospedale Cotugno. La vittima si chiamava Giuseppe I., 68 anni di Napoli, con diverse patologie pregresse. Il decesso risale al novembre 2020 e avvenne al nosocomio specializzato in cure delle malattie infettive. Stando a quanto ricostruito Giuseppe, in sovrappeso e con 3 pacemaker applicati, era stato prima ricoverato alcuni giorni all’ospedale Cardarelli prima di essere trasferito al Cotugno dopo un peggioramento del suo stato di salute.