Alessandro ricoverato dopo l’incidente: “Serve sangue per il 20enne di Acerra”

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“Chiediamo con il cuore in mano l’aiuto di tutti voi. Alessandro Zito, un ragazzo di soli 20 anni di Acerra, è stato vittima di un grave incidente ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche all’Ospedale Cardarelli. Per sostenere le terapie e le trasfusioni urgenti servono con estrema urgenza donazioni di sangue del gruppo 0 NEGATIVO. Vi chiediamo di far girare questo appello ovunque. Condividete il post nei gruppi di Acerra, Napoli e provincia. Grazie di cuore a chiunque potrà donare o condividere. Se sei del gruppo 0 negativo o conosci qualcuno che lo è, per favore recati al Cardarelli il prima possibile. Un piccolo gesto in questo momento può salvarli la vita.“, questo l’appello per salvare la vita del giovane .

📌 DOVE E COME DONARE:

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Dove: Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli – Centro Trasfusionale.

Causale indispensabile: Specificare al momento dell’accettazione che la donazione è per Alessandro Zito, 20 anni di Acerra. Gruppo sanguigno:0 Negativo (0-)