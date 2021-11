Alessia Mancini in ospedale, il messaggio dopo l’intervento: «Prendetevi cura di voi»

Alessia Mancini si è sottoposta a un intervento in ospedale, dando immediatamente notizia delle sue condizioni di salute dopo l’operazione. La conduttrice si mostra sorridente, con tanto di pollice alzato, da un letto dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove è appunto ricoverata in queste ore in stato di convalescenza. Nel posto pubblicato Mancini ringrazia il sostegno dei suoi follower: «Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me. Mi raccomando, prendetevi cura di voi… sempre. #prevenzione».

Alessia Mancini non ha specificato le ragioni dell’intervento e non ha dato dettagli sulle condizioni di salute che l’hanno costretta a questo intervento. Nello stesso posto ha poi condiviso un video in cui compare anche il marito Flavio Montrucchio, andato a trovarla subito dopo l’intervento. Una clip breve in cui i due scherzano, visto che Montrucchio è inquadrato con tanto di mascherina chirurgica, cuffia e camice: “Guardi che già mi hanno operato. Lei è il chirurgo?”, fingendo di non riconoscerlo. E lui risponde: “Ma per venire a trovarti, posso venire così?”. “Vai bene anche così”, gli dice lei. I due hanno una relazione che va avanti da oltre 18 anni e dalla quale sono nati due figli, Mia e Orlando.