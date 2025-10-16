Gioia ad Aversa, Alessia è tornata a casa: “Sta bene”

PUBBLICITÀ

Alessia Terracino è stata ritrovata. A renderlo sono stati il sindaco di Aversa, città in cui la 30enne risiede, e la sorella. Della giovane non si avevano più notizie da ieri. Nelle scorse ore la lieta notizia.

Il post del sindaco di Aversa

“Alessia è stata trovata. Sta bene. Da ieri sera sono in costante contatto con la sua famiglia, alla quale ho voluto esprimere la vicinanza della città di Aversa e portare i tantissimi messaggi di affetto e di speranza arrivati in queste ore. Un grazie sincero alle Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento. E grazie a tutti voi per la vicinanza, l’attenzione e per la straordinaria rete di solidarietà” le parole del primo cittadino di Aversa, Francesco Matacena.