PUBBLICITÀ
HomeCronacaGioia ad Aversa, Alessia è tornata a casa: "Sta bene"
CronacaCronaca locale

Gioia ad Aversa, Alessia è tornata a casa: “Sta bene”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Gioia ad Aversa, Alessia è tornata a casa: Sta bene
Gioia ad Aversa, Alessia è tornata a casa: Sta bene
PUBBLICITÀ

Alessia Terracino è stata ritrovata. A renderlo sono stati il sindaco di Aversa, città in cui la 30enne risiede, e la sorella. Della giovane non si avevano più notizie da ieri. Nelle scorse ore la lieta notizia.

Il post del sindaco di Aversa

“Alessia è stata trovata. Sta bene. Da ieri sera sono in costante contatto con la sua famiglia, alla quale ho voluto esprimere la vicinanza della città di Aversa e portare i tantissimi messaggi di affetto e di speranza arrivati in queste ore. Un grazie sincero alle Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento. E grazie a tutti voi per la vicinanza, l’attenzione e per la straordinaria rete di solidarietà” le parole del primo cittadino di Aversa, Francesco Matacena.
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati