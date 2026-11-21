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Antonio Conte torna a raccontare il rapporto speciale costruito con Napoli e con i suoi tifosi, soffermandosi sulle emozioni e sulle responsabilità vissute durante la sua esperienza in azzurro. Nell’intervista a Cronache di Spogliatoio, il tecnico salentino ha descritto una città capace di trasmettere una passione straordinaria, ma anche di richiedere tantissimo a chi ne rappresenta i colori.

Conte e il legame con Napoli: “Due anni bellissimi, volevo rendere felice un popolo”

«I due anni a Napoli sono stati bellissimi e molto intensi. Ho dovuto spendere tantissima energia. Napoli è una città splendida, passionale, che ti chiede molto perché vive di calcio. L’umore delle persone durante la settimana cambia in base al risultato della squadra», ha dichiarato Conte.

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«Sentivo una responsabilità enorme: rendere felice un popolo. Mi sono integrato alla perfezione con i napoletani. Sono di Lecce, quindi non sono neanche troppo distante geograficamente e culturalmente. Mi sono ritrovato nel loro modo di pensare, di agire e di vivere», ha raccontato

Infine, il tecnico ha spiegato quale fosse il suo obiettivo più importante: «Volevo che i napoletani fossero orgogliosi di essere rappresentati da me e dai calciatori».