‘Aloe Vera’, a Giugliano la medicina si sposa con l’estetica e la cura del benessere

La medicina che si sposa con l’estetica e la cura del benessere. Questa è l’anima di ‘Aloe Vera’. Nata a Giugliano nel maggio del 2010, l’attività, sita in via Primo Maggio n.2 , è molto più di un centro estetico. Ne erano ben consapevoli Enzo Pio Comune ed Antonio Castaldo, i due compianti medici giuglianesi, quando undici anni fa diedero vita a questa splendida iniziativa, che ancora oggi va avanti con successo.

Fu il dottor Comune, noto pediatra, ad avere per primo l’idea di aprire un’attività per coniugare lo studio della medicina con l’estetica ed il benessere. In breve tempo coinvolse nel progetto il dottor Castaldo, suo amico da sempre, il quale pensò ad un nome originale da dare al centro. Da qui nacque ‘Aloe Vera‘, nome derivante dall’antichissima pianta nota per i suoi benefici, utilizzata sia nel campo della medicina che dell’estetica. L’Aloe vera è infatti da sempre uno dei rimedi fitoterapici più utilizzati per le tante virtù e proprietà benefiche. Perfetta come antinfiammatorio, cicatrizzante e coagulante naturale, la sua efficacia è oggi confermata anche da diverse ricerche scientifiche.

Il trio tutto al femminile

Avuta l’idea, trovato il nome, non restava che scegliere persone competenti per guidare l’attività. Ed ecco che si forma il trio, tutto al femminile, formato da Raffaella Tesone, Sara Castaldo e Silvana Colio: un connubio e mix di esperienze e professionalità. Raffaella ha portato ‘in dote’ le conoscenze di oltre 10 anni di lavoro nel settore dell’estetica; la dottoressa Sara Castaldo, figlia di Antonio, la sua specializzazione nel campo della biologia nutrizionista; Silvana Colio le competenze organizzative e manageriali.

Lo staff di Aloe Vera

Dal maggio 2010 in poi è stato un percorso in crescendo, che ha visto il centro Aloe affermarsi sempre di più nel settore, grazie soprattutto ad uno staff sempre professionale, cortese ed aggiornato. Centro estetico, epilazione definitiva, dimagrimento e rimodellamento corporeo sono solo alcuni dei servizi offerti dalla squadra di ‘Aloe’ composta da Simona Tesone, Giuliana Sequino, Carmen Vitale, Emanuela Russo e Carmela Maisto.

La scelta del personale è meticolosa, basata su titoli e competenze specifiche nel settore per soddisfare la clientela esigente. Insomma nulla viene lasciato al caso. Ed infatti la migliore pubblicità è la soddisfazione del cliente, la cui fidelizzazione avviene tramite il passaparola di persone che tornano da ‘Aloe Vera’ perché soddisfatti del trattamento ricevuto. Gran parte del pacchetto clienti, infatti, è quello storico, una sorta di grande famiglia che va avanti e si tramanda anno dopo anno.

Radici nel passato, dunque, per ‘Aloe Vera’ ma anche uno sguardo proiettato al futuro, grazie ai costanti investimenti nel campo della medicina del benessere, con l’acquisto di macchinari sempre all’avanguardia da aziende altamente specializzate e rinomate a livello nazionale. Il laser per epilazione ed i trattamenti viso-corpo snellenti e modellanti, con percorsi combinati con la nutrizionista dott.ssa Castaldo e l’esperta Raffaella Tesone, sono il punto di forza dell’attività, oltre naturalmente a tutti i servizi dell’estetica di base.

Le collaborazioni

Ma non finisce qui, perché il centro si avvale anche della consulenza di due esperti nel campo della medicina e dell’immagine. Si tratta del dottore Sergio Marlino, noto chirurgo di Medicina Estetica, ed il loookmaker Eugenio Ruggeri, a cui i clienti possono rivolgersi settimanalmente previo appuntamento.

𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒆𝒕𝒊𝒄𝒐 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒛𝒂𝒕o, 𝑳𝒂𝒔𝒆𝒓 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕, 𝑪𝒉𝒊𝒓𝒖𝒓𝒈𝒊𝒂, 𝑵𝒖𝒕𝒓𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆: tutto questo troverete da ‘Aloe Vera’: la cura della salute e della bellezza con competenza, passione e alta professionalità.

Sito Internet: https://www.facebook.com/aloevera2010

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/aloevera2010

Pagina Instagram: https://www.facebook.com/aloevera2010