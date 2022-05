Amber Heard accusa Johnny Depp Depp: “Mi ha schiaffeggiata e presa a calci”

Continua il processo tra Johnny Depp e Amber Heard, le ultime deposizioni della donna raccontano di alcuni episodi di violenza da parte dell’allora marito. Seduta al banco del testimone dietro il microfono, l’attrice Amber Heard parla delle violenze subite in aereo.

Il processo Depp-Heard

In delle vecchie dichiarazioni rilasciate dopo la loro separazione la donna aveva fatto trapelare alcuni dettagli particolari sulla relazione. Episodi di violenza spesso collegati ai momenti di poca lucidità dell’attore che ha sofferto di una dipendenza da alcol. Johnny Depp a seguito di queste “indiscrezioni” è stato “abbandonato” dalla maggior parte dei suoi partner commerciali. Case cinematografiche e stilisti, la maggior parte di loro ha chiuso i vari contratti con Depp.

L’attore però ha sempre sostenuto che le accuse fattegli dalla compagna fossero tutte false. Si è sempre difeso sostenendo che la relazione in generale non funzionasse da tempo e che entrambi avessero dei comportamenti nocivi. “Non ho mai picchiato nessuno” queste le sue parole, in aula ha anzi raccontato di alcuni episodi di violenza psicologica e fisica che l’ex moglie avrebbe avuto su di lui.

Le accuse di violenza in aereo

Il turno di Amber Heard tra i banchi dei testimoni è arrivato e le sue parole hanno fatto in poco tempo il giro del web. Nel particolare racconta dell’episodio di violenza avvenuto su un aereo mentre erano in viaggio.

L’attrice racconta che l’allora marito Depp si sia seduto difronte a lei: “Perchè non gli stavo rispondendo, guardavo fuori dal finestrino e lui mi ha schiaffeggiata“. Racconta poi che i due non erano soli, ad assistere alla scena lì presente vi era anche un’amico di Depp. “Non mi ha fatto male al viso, mi sono solo sentita imbarazzata che fosse successo davanti a delle persone” dice. Continua poi spiegando come quella fosse “la prima volta che qualcosa del genere succedesse davanti a qualcuno“.

Amber Heard dopo lo schiaffo si allontana posizionandosi di spalle a Johnny Depp. “Sento uno stivale sulla schiena, mi ha preso a calci nella schiena” spiega. “Sono caduta, mi sono ritrovata a terra e sono rimasta a guardare il pavimento dell’aereo per molto tempo“. “Mi ricordo che mi aveva insultato e poi è svenuto” così termina il suo racconto Heard prima della domanda dell’avvocato.

L’avvocato la interrompe per chiederle se ricordasse in che modo Johnny Depp si fosse riferito nei suoi confronti. L’attrice dice di ricordare delle parole: “Fastidiosa p*****a, fastidiosa p*****a tutto il tempo” e termini come “St***a“. La deposizione di Amber Heard continua poi con le minacce che Depp le avrebbe fatto subito dopo: “Ha detto che aveva commesso un errore con me e che quando saremmo atterrati si sarebbe sbarazzato di me.“