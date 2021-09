Amedeo Goria senza freni al Grande Fratello Vip. O meglio senza vestiti. Il giornalista sportivo si è spogliato mentre era a letto con Ainett Stephens e si è levato le mutande. Il modo in cui il giornalista sportivo si approccia alla modella sta suscitando non poche polemiche. A fare storcere il naso è il suo comportamento con Ainett Stephens. In particolare, l’uomo – che condivide il letto con la trentanovenne – avrebbe “allungato le mani” durante la notte. O almeno, questo è ciò che Stephens ha lasciato intendere a Francesca Cipriani.

Ad acuire il fastidio di chi già chiede la sua squalifica, un video circolato in queste ore. Nella breve clip, ci sono Ainett Stephens e Amedeo Goria a letto. La modella sta aiutando Carmen Russo a slacciare il vestito, intanto si nota come il giornalista si tolga gli slip, rimanendo con addosso solo la maglietta. Molto probabilmente, il suo intento era quello di cambiarsi, sfuggendo all’occhio indiscreto delle telecamere.