America’s Cup, al via i lavori per la messa in sicurezza della colmata

Come promesso dal commissario straordinario di Governo per la rigenerazione di Bagnoli e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in queste ore sono partite le attività delle opere di risanamento marino dell’area antistante la colmata. L’azione, prevista nel piano approvato dalla Cabina di regia su Bagnoli, è stata accelerata in previsione dell’America’s Cup 2027.

I lavori di bonifica davanti alla colmata di Bagnoli

A capo dei lavori un raggruppamento temporaneo di imprese che si occuperà anche della direzione delle attività di bonifica da ordigni bellici inesplosi nel fondale marino interessato dalla bonifica. Quest’ultime sono già in corso da fine settembre con un team di subacquei esperti.

Operai al lavoro, pontoni a mare, gru di oltre 20 metri appena arrivate sulla colmata. Si procederà dapprima all’escavo e poi alla riprofilatura dei fondali antistanti la colmata di Bagnoli. In programma le opere a terra con la messa in sicurezza della colmata per consentire l’allestimento della Technical Base Area America’s Cup e le opere a mare, legate al dragaggio, alla manutenzione delle scogliere a protezione del bacino.

La dichiarazione del sindaco Gaetano Manfredi

“Si tratta di un passo importante che segna l’avvio delle attività che daranno un nuovo volto a Bagnoli, dopo tanti anni di attesa. Lavoriamo in sinergia istituzionale per restituire l’area alla città in maniera definitiva. Per riconsegnare in primis la risorsa mare, in modo che i cittadini potranno finalmente riappropriarsene. Con l’America’s Cup, molte delle attività già previste, sono state accelerate. La gara velica internazionale darà valore aggiunto ad un luogo che sarà simbolo di rinascita del territorio” ha commentato Gaetano Manfredi.

Nella prossima settimana, sulla base della progettazione esecutiva relativa allo studio di prefattibilità dell’America’s Cup 2027, consegnato da Invitalia e con cui si prevede l’escavo e la riprofilatura dei fondali antistanti la colmata di Bagnoli, sarà convocata una specifica conferenza dei servizi per le relative autorizzazioni.

In occasione della scelta di Napoli come sede della 38esima edizione dell’America’s Cup 2027, Bagnoli sarà sede dei teams e dell’area fan. Il progetto esecutivo e i lavori di risanamento marino è stimato complessivamente in 200 milioni. I lavori avviati andranno avanti fino a maggio 2026. Il Mase ha riconosciuto la reversibilità delle opere da realizzare oppure anticipate rispetto a quanto previsto.