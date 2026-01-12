Ancora furti al cimitero di Ponticelli, “Servono controlli e videosorveglianza”

PUBBLICITÀ

Il cimitero di Ponticelli finisce nel mirino dei ladri. Da settimane, secondo numerose segnalazioni, ignoti si introducono tra i loculi per compiere furti e saccheggiamenti, portando via portafiori in ottone e qualsiasi oggetto possa avere un valore economico.

A denunciare l’accaduto sono alcuni cittadini che, recandosi a far visita ai propri cari, hanno scoperto le tombe violate. “Agiscono di notte, in una sola settimana hanno colpito tre volte. Non sarebbe possibile installare delle telecamere? Nemmeno i defunti fanno stare in pace”, raccontano, esasperati, i familiari delle persone sepolte. Le immagini degli episodi sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Durissima la presa di posizione del parlamentare: “Rubare nei cimiteri significa colpire non solo beni materiali, ma la memoria, il rispetto e il dolore delle famiglie. Siamo di fronte a un degrado morale intollerabile. È necessario intervenire subito con un rafforzamento della vigilanza, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e controlli notturni costanti, come richiesto dai cittadini”.

Borrelli sottolinea come i cimiteri debbano rimanere luoghi di raccoglimento e rispetto: “Non possono trasformarsi in spazi abbandonati dove delinquenti senza scrupoli agiscono indisturbati. Chi profana il dolore delle persone deve essere fermato”.

Intanto cresce la preoccupazione nel quartiere, dove i residenti chiedono un intervento immediato delle istituzioni per mettere fine a una situazione che sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza di legalità.