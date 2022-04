Ancora violenza nel cuore di Napoli, malvivente arrestato dopo lo scippo ad un’anziana

Ancora una volta, ad un episodio della becera criminalità tipica di Napoli, se ne può affiancare uno della sua altrettanto nota solidarietà.

A Napoli un uomo ruba il cellulare ad un’anziana, ma due giovani lo denunciano alla pattuglia in servizio

Ieri, poco dopo le ore 19, a Napoli, in via Toledo un borseggiatore ha rubato il cellulare ad un’anziana, sfilandoglielo di nascosto dalla tasca del cappotto. L’uomo, però, non si è accorto che la vicenda era stata seguita da due giovani, che hanno quindi deciso di intervenire. Questi, infatti, si sono rivolti subito ad una pattuglia dei carabinieri in servizio a piazza Trieste e Trento, ai quali hanno raccontato di aver assistito al furto dello smartphone.

I militari rintracciano il ladro a via Toledo e restituiscono lo smartphone alla donna

I militari si sono mobilitati subito, mettendosi sulle tracce dell’uomo, che sono riusciti ad individuare dopo poco mentre questo era ancora a via Toledo. Il malvivente, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato immediatamente di darsi alla fuga, senza, tuttavia, riuscirci. Infatti, in breve, i carabinieri lo hanno bloccato e lo perquisito. All’interno del borsello che aveva con sé, gli agenti hanno rinvenuto vari oggetti, tra cui anche lo smartphone che l’uomo aveva sottratto poco prima alla signora. Dopodiché hanno potuto rintracciare la donna, alla quale hanno restituito il cellulare rubato.

L’uomo è un 51enne di Somma Vesuviana già noto alle forze dell’ordine

Nel frattempo, i carabinieri hanno arrestato l’uomo – un classe ’70 di Somma Vesuviana, già noto alle forze dell’ordine. Il 51enne ha trascorso la notte in una camera di sicurezza e dovrà, ora, rispondere dell’accusa di furto con destrezza dinanzi la procura.