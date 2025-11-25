Angelino eletto sindaco di Caivano, ecco il nuovo consiglio comunale

PUBBLICITÀ

Ieri Antonio Angelino è stato eletto sindaco di Caivano con il 78% delle preferenze. Questa vittoria netta gli permetterà di contare su un’ampia maggioranza di 20 consiglieri. La lista Caivano Conta sarà rappresentata da Tobia Angelino, Orsella Russo, Lorenzo Ebarone, Emanuele Emione, Riccardo Liberti, Aldo Formicola, Domenico Giordano, Marisa Esposito.

Lista Bene Comune: Gennaro Pinto, Carlo Esposito, Francesco Laurenza, Sara Moltello. Eletti in Azione: Luigi Esposito, Luigi Falco, Giuseppe Ponticelli. Caivano Unita: Antonio Russo, Cristina Immacolata Nettore, Luca Sarcinella. Rinascita e Progresso Caivano 2.0: Antonio Esposito e Giuseppe Gerbiola.

All’opposizione sono stati eletti i due candidati sindaci Giovanni Vitale e Rosaria Peluso. Al loro fianco ci saranno Luigi Sirletti del Movimento Cinque Stelle e Giuseppe Mellone di Forza Italia. Esce sconfitto il Pd che non ha eletto nessun consigliere, invece, Fratelli d’Italia non ha presentato la lista.

Il post del nuovo sindaco di Caivano

“A voi rivolgo un profondo ringraziamento per la straordinaria attestazione di fiducia che avete voluto accordarmi con un risultato netto e deciso, sin dal primo turno.

Questo voto non rappresenta solo una scelta amministrativa, ma la volontà collettiva di intraprendere un nuovo percorso, di aprire una fase nuova e diversa nella storia della nostra comunità.

Avete riconosciuto e premiato il lavoro, la nostra visione, avete riconosciuto la proposta delle nostre liste civiche. È un segnale chiaro che la nostra proposta politica è stata accolta con favore e speranza. Il consenso che ci avete attribuito ci onora, ci emoziona e, soprattutto, ci richiama con forza al peso della responsabilità che da oggi assumiamo.

Si apre un tempo nuovo, che sarà fondato su impegno, serietà e concretezza.

Ognuno di noi — e io per primo — è chiamato a rappresentare pienamente il cambiamento che avete indicato con il vostro voto: il rafforzamento della legalità, la tutela della giustizia sociale, l’affermazione della solidarietà e dell’inclusione, e la promozione di uno sviluppo armonico dal punto di vista economico, sociale e culturale.

Auspico sinceramente che, insieme alle forze di minoranza, si possa costruire un dialogo istituzionale leale e costruttivo, nell’interesse esclusivo della città e della sua comunità. Solo attraverso la collaborazione e il confronto potremo ottenere il riscatto che tutti auspichiamo. Grazie ancora per la vostra fiducia. Il vostro Sindaco, Antonio”, scrive Angelino.