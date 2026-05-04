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Si intitola ‘Santi minori’ lo spettacolo di Ciro Villano che dai mega show scritti per Sal Da Vinci torna alla prosa pura. L’appuntamento è al Politeama di Napoli, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, alle 20.30, per l’edizione 2026 della rassegna di teatro ‘Off Napoliteama’.

Debutto al teatro Politeama di Napoli per lo spettacolo “Santi Minori” dell’autore Ciro Villano

Villano, che sarà in scena con Carlo Caracciolo, uno dei volti cattivi della televisione, da Gomorra a Un posto al sole, in attesa di tornare in teatro col neo vincitore di Sanremo a cui è legato da un sodalizio più che decennale, si allontana dal suo genere teatrale preferito, la commedia musicale – uno dei suoi lavori più fortunati è stato il riadattamento di ‘Io speriamo che me la cavo’, prodotto dal teatro Diana e che ha girato l’Italia per molti anni -, per raccontare una storia drammatica narrata, coi toni caldi della leggerezza senza però toccate la comicità fatta di lazzi, effetti facili, giochi di parole e parolacce urlate che contraddistinguono l’attuale stato della neo commedia.

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‘Santi Minori’ debutterà in anteprima al Teatro Politeama ed è già in programmazione in alcuni festival di caratura nazionale e internazionale come quelli di Radicondoli, Paestum e Crotone.