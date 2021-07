Barbara d’Urso non è più la regina della domenica. Da settembre la conduttrice napoletana sarà solo al timone di Pomeriggio 5, in onda dal lunedì al venerdì. Nel fine settimana arriva Anna Tatangelo con il programma Scene da un matrimonio. L’ex compagna di Gigi D’Alessio si è difesa dalle critiche e da chi ha parlato di una rivalità con la d’Urso. “Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara d’Urso la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune, il mio sarà on the road, senza studio e ospiti”, ha fatto sapere la cantante a Tv Sorrisi e Canzoni.

Anna Tatangelo conduce Scene da un matrimonio

“Scene da un Matrimonio è un progetto che si sta ancora sviluppando. Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno. Sicuramente racconterà anche me stessa. Mi dovrò impegnare il doppio e ce la metterò tutta. Non do nulla per scontato e non mi piacciono le polemiche”, ha aggiunto Anna Tatangelo. Le riprese del format inizieranno a breve. Nella prossima stagione tv la 34enne tornerà pure nella giuria di All Together Now.

Foto in costume su Ig: il commento di Francesco Renga scatena il gossip

Una Anna Tatangelo che fa letteralmente impazzire quella che si vede negli ultimi tempi su Instagram. La cantante ciociara appare più sexy che mai negli ultimi scatti postati sul proprio profilo, attirando l’attenzione dei fan non solo per la sua bellezza ma anche per gli apprezzamenti di qualche ‘collega’.

Non è passato inosservato, infatti, il commento di Francesco Renga, che sotto la fotto ha scritto all’ex di Gigi D’Alessio “Annaaa??”, con diverse emoji allegate che rappresentano espressioni di vero e proprio stupore. Arriva la risposta immediata della cantante, che aggiunge diverse emoticons che mandano baci. E, ovviamente, non poteva mancare il commento dei fan che dopo la scambio di battute iniziano già a sognare: «Mi sa che…». In ogni caso, si tratta di un semplice botta e risposta tra i due artisti.