Ansia a Napoli per Giada, della ragazza non si hanno tracce da 4 giorni

Ansia a Napoli per Giada Sarracino. La giovanissima, appena 17 anni, è stata avvistata l’ultima volta sabato scorso, 27 settembre, nei pressi del corso Garibaldi insieme al fidanzato.

Non ha fatto più ritorno a casa e non si sa nulla neanche del fidanzato: entrambi risultano, quindi, scomparsi. La famiglia di Giada ha sporto denuncia presso il commissariato di via Medina e nelle ultime ore sta provvedendo a condividere appelli, con foto e identikit della ragazza, affinché venga ritrovata.

Per chiunque dovesse avvistarla o comunque venire a sapere qualcosa in merito, contattare il numero 3202784072.