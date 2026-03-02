Ansia a Palma Campania, Roberto Sorrentino è scomparso nel nulla

PUBBLICITÀ

Sono ore di forte preoccupazione per la scomparsa di Roberto Sorrentino, di cui non si hanno più notizie dal 1° marzo 2026. L’uomo si è allontanato da Palma Campania. Secondo le informazioni diffuse, Roberto Sorrentino è alto circa 1 metro e 75 centimetri, pesa 70 chili, ha capelli neri e una barba folta nera. Al momento della scomparsa indossava una tuta grigia e una felpa nera con cappuccio.

Le ricerche sono in corso e si invita chiunque abbia informazioni utili o abbia notato una persona con queste caratteristiche a contattare immediatamente le autorità competenti o l’associazione SOS Penelope Campania, attiva nel supporto alle famiglie delle persone scomparse. Per segnalazioni e avvistamenti è possibile chiamare il numero +39 351 415 5363 (anche WhatsApp) oppure rivolgersi al Pubblico Soccorso al 112.

PUBBLICITÀ