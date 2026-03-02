PUBBLICITÀ
HomeCronacaAnsia a Palma Campania, Roberto Sorrentino è scomparso nel nulla
CronacaCronaca locale

Ansia a Palma Campania, Roberto Sorrentino è scomparso nel nulla

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Ansia a Palma Campania, Roberto Sorrentino è scomparso nel nulla
Ansia a Palma Campania, Roberto Sorrentino è scomparso nel nulla
PUBBLICITÀ

Sono ore di forte preoccupazione per la scomparsa di Roberto Sorrentino, di cui non si hanno più notizie dal 1° marzo 2026. L’uomo si è allontanato da Palma Campania. Secondo le informazioni diffuse, Roberto Sorrentino è alto circa 1 metro e 75 centimetri, pesa 70 chili, ha capelli neri e una barba folta nera. Al momento della scomparsa indossava una tuta grigia e una felpa nera con cappuccio.

Le ricerche sono in corso e si invita chiunque abbia informazioni utili o abbia notato una persona con queste caratteristiche a contattare immediatamente le autorità competenti o l’associazione SOS Penelope Campania, attiva nel supporto alle famiglie delle persone scomparse. Per segnalazioni e avvistamenti è possibile chiamare il numero +39 351 415 5363 (anche WhatsApp) oppure rivolgersi al Pubblico Soccorso al 112.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati