Drammatico incidente in Campania, papà Antonio muore a 25 anni

Ieri Antonio Cerrato è morto a causa di un incidente avvenuto a Mercato San Severino. Il 25enne stava trasportando della legna con un trattore che, probabilmente a causa di un fosso, si è ribaltato schiacciando il conducente. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi del fratello che si trovava con il giovane al momento dell’incidente avvenuto.

La dinamica è stata ricostruita in maniera chiara dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino che, coordinati dal maggiore Carlo Santarpia, è riuscita a delineare quanto accaduto nella tarda mattinata di lunedì. Come riporta Ottopagine la ricostruzione degli investigatori ha permesso alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore di liberare la salma, concedendo il nulla osta per la celebrazione dei funerali che si terrano domani. La comunità salernitana è sotto choc per la morte del giovane che lascia la compagna e una figlia piccola.

LE DEDICHE PER IL GIOVANE ANTONIO

“Quando ci rivedremo più amico mi. Vorrei tanto che mi arrivasse un nuovo messaggio che stavi venendo, un dolore incolmabile, non ci sono parole. Resterai sempre nel mio cuore Tonì, un giorno ci riabbracceremo. Non è un addio, sii sempre un leone come eri su questa terra, salutami tutti lassù mi manchi non ho parole per descrivere ciò. Non ho parole per descrivere un amico”, scrive l’amico Panti.

Dello stesso tono il messaggio di cordoglio dell’amico Gianni: “Un amico che muore, e qualcosa di te che muore. Ancora non ci credo, non ci sono parole per descrivere la tua scomparsa. Ogni volta che ci sentivamo o ci vedevamo parlavamo sempre di passare una serata insieme , purtroppo per motivi di lavoro rimandavamo sempre. Caro amico un giorno ci rincontreremo e questo tempo perso lo recupereremo. Buon viaggio Anto“.

“Abbiamo appreso, con sgomento, della tragica morte, avvenuta stamane ad Acquarola per una triste fatalità, di un nostro giovanissimo concittadino originario di Sant’Angelo. Siamo profondamente addolorati ed a nome di tutta la comunità di Mercato S.Severino sento il dovere di esprimere il più sincero cordoglio ai familiari. Che giunga a tutti voi il nostro abbraccio ed il nostro conforto”, scrive da Antonio Somma, sindaco di Mercato San Severino.