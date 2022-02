Droga allo Chalet Bakù di Scampia, arrestato il ras Antonio Raia

Era stato scarcerato nel maggio scorso. A distanza di pochi mesi finisce nuovamente in manette Antonio Raia, ras di Scampia nonchè gestore della celebre piazza dello Chalet Bakù, una delle più redditizie dell’intera area nord, e fratello di Patrizio, Giovanni e Francesco più volte tirati in ballo dai pentiti. Raia è stato arrestato dagli agenti del commissariato Scampia (guidati da Giovanni Bruno Mandato) durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno notato, presso i porticati di un edificio in via Federico Fellini, tre uomini che, alla loro vista, sono entrati frettolosamente nello stabile per eludere il controllo. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno di essi trovandolo in possesso di 780 euro ed hanno rinvenuto, conservati in tre buste, 23 cilindretti con circa 22,60 grammi di cocaina, 24 cilindretti con circa 23,50 grammi di eroina e 28 cilindretti con “Kobret” del peso complessivo di circa 27,10 grammi. Raia è così finito nuovamente in manette. L’ultima volta che è stato arrestato risale ad un anno fa quando fu bloccato in via Pietro Germi con gli agenti che lo trovarono in possesso di 11 bustine con 18 grammi di marijuana.