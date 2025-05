PUBBLICITÀ

Anziana disabile morta in casa, badante fermata nel Casertano. I Carabinieri della Stazione di Vitulazio e della Sezione Operativa della Compagnia di Capua, diretti dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno proceduto al fermo di una donna di origini moldave, gravemente indiziata del delitto di omicidio colposo di una 70enne di Pastorano, non autosufficiente, presso la cui abitazione svolgeva mansioni di badante.

Il provvedimento precautelare è stato emesso in conseguenza delle risultanze emerse dalle indagini svolte dai Militari a seguito della denuncia sporta dai familiari della vittima che, sin da subito, hanno nutrito dubbi in merito alla morte “naturale” dell’anziana, avvenuta la sera del 21 maggio. Secondo quanto emerso dall’attività investigativa il decesso dell’anziana donna sarebbe avvenuto in conseguenza di una caduta che le avrebbe provocato un trauma per il quale la badante, priva di abilitazione professionale, aveva omesso di richiedere l’intervento di personale sanitario ritenendolo non necessario.

Era pronta a salire sul treno Sparaine

La badante veniva successivamente rintracciata nella Stazione ferroviaria di Sparanise, mentre era in attesa di salire su di un treno. Nella mattinata odierna è stata sottoposta ad interrogatorio di garanzia avanti al GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha convalidato il fermo applicando nei confronti della donna la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla P.G.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che l’odierna indagata è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva e che il provvedimento cautelare è stata adottato con un contraddittorio limitato alla fase processuale, che si svolgerà innanzi al Giudice terzo che potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagata.

