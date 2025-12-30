Aperitivo alla Darsena e concerto sul Lungomare, Pozzuoli saluta l’arrivo del nuovo anno

PUBBLICITÀ

Pozzuoli si prepara a salutare l’arrivo del Nuovo Anno 2026 con un grande evento musicale aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori. Il Concerto di Capodanno, in programma sul Lungomare Sandro Pertini, sarà una lunga festa all’insegna della musica, dell’intrattenimento e della condivisione, in uno degli scenari più suggestivi della città.

Il cartellone artistico propone un’offerta ricca e trasversale, capace di coinvolgere pubblici di ogni età e gusto musicale:

𝗟𝘂𝗰𝗮 𝗦𝗲𝗽𝗲, cantautore, performer e comico di grande esperienza, porterà sul palco uno show coinvolgente fatto di brani riadattati, ironia contemporanea e interazione diretta con il pubblico, garantendo un forte impatto aggregativo.

𝗚𝗶𝘂𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮, figura storica della musica italiana, offrirà un concerto di grande qualità che attraversa swing, ska, pop e jazz, grazie alla sua inconfondibile versatilità vocale e stilistica.

𝗩𝗲𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗦𝗶𝗺𝗶𝗼𝗹𝗶, voce raffinata e identitaria, proporrà una performance elegante che fonde jazz, soul e pop in chiave contemporanea, alternando momenti intimi a sezioni più dinamiche.

𝗦𝗵𝗮𝗱𝗲, tra i principali protagonisti della scena urban nazionale, animerà la piazza con uno show energico che unisce rap, pop-urban e freestyle, caratterizzato da una forte interazione con il pubblico.

𝗙𝗲𝗯𝗯𝗿𝗲 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮, format di intrattenimento ad alto impatto, trasformerà il lungomare in una vera e propria discoteca a cielo aperto con remix dance dei più grandi successi italiani dagli anni ’90 a oggi, animazione, luci e ritmo.

A presentare la serata, l’istrionico Mino Monelli, una presenza familiare che accompagnerà la nostra città anche nel passaggio al 2026.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi per vivere insieme un Capodanno all’insegna della musica, dello spettacolo e della convivialità, celebrando Pozzuoli come luogo di cultura, socialità e grandi eventi.

𝑨𝒑𝒆𝒓𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝑫𝒂𝒓𝒔𝒆𝒏𝒂 𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒓𝒕𝒐 𝒔𝒖𝒍 𝑳𝒖𝒏𝒈𝒐𝒎𝒂𝒓𝒆

𝗜𝗻𝗳𝗼 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶 𝘀𝘂 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗲 𝘃𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à

Pozzuoli è pronta a salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026 con una grande festa in strada 🌊

Dalla 𝗗𝗮𝗿𝘀𝗲𝗻𝗮 𝗮𝗹 𝗟𝘂𝗻𝗴𝗼𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗶, il mare sarà la cornice di un Capodanno all’insegna della musica, del divertimento e dei brindisi insieme.

Per vivere l’evento in sicurezza e tranquillità, invitiamo tutti a utilizzare 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗴𝗴𝗶 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗶 𝗲 𝗻𝗮𝘃𝗲𝘁𝘁𝗲

Di seguito tutte le informazioni utili.

🚫 𝗗𝗜𝗩𝗜𝗘𝗧𝗜 𝗗𝗜 𝗦𝗢𝗦𝗧𝗔 (𝗰𝗼𝗻 𝗿𝗶𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮𝘁𝗮)

🕙 𝗗𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟬:𝟬𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝟯𝟭 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟬𝟲:𝟬𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝟭° 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲

📍𝗩𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗧𝗲𝗿𝗺𝗲 (ex Lungomare Pertini) dal tratto compreso tra la seconda rotatoria (Corso Umberto I civ. 125) e la rotatoria di Viale Cappuccini

📍𝗖𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗨𝗺𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗜 dal civico 93 (ex pizzeria “La Dea Bendata”) fino all’intersezione con Traversa Umberto I

📍𝗦𝘁𝗮𝗹𝗹𝗼 𝗿𝗶𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮 𝘃𝗲𝗶𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗶𝗰𝗶/𝗶𝗯𝗿𝗶𝗱𝗶 altezza parcheggio pubblico di Largo Tranvai

🚗 𝗖𝗛𝗜𝗨𝗦𝗨𝗥𝗘 𝗔𝗟 𝗧𝗥𝗔𝗙𝗙𝗜𝗖𝗢

🕘 𝗗𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭:𝟬𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝟯𝟭 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟬𝟲:𝟬𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝟭° 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲

📍𝗧𝘂𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗱𝗶 𝗩𝗶𝗮 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘃𝗮𝗶

📍𝗩𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗧𝗲𝗿𝗺𝗲 (ex Lungomare Pertini) dalla prima rotatoria (esclusa) fino all’intersezione con Viale Cappuccini e fino alla rampa del Parcheggio Multipiano di Via Napoli (esclusa)

🔄 𝗩𝗜𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧À 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗔 e altre disposizioni

🕘 𝗗𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭:𝟬𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝟯𝟭 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟬𝟲:𝟬𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝟭° 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲

❗️Obbligo di svolta a sinistra su 𝗖𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 per i veicoli provenienti da Via Giovanni De Fraia

Inversione di marcia obbligatoria su 𝗩𝗶𝗮 𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶 all’altezza del Parcheggio Multipiano

❗️𝗨𝘀𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮 (residenti, disabili e veicoli già presenti) da Via Giacomo Matteotti verso Corso Vittorio Emanuele

❗️𝗘𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮 (residenti e disabili) da Via Napoli – rampa Parcheggio Multipiano, con obbligo di proseguire su Corso Umberto I

❗️𝗦𝗼𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘃𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝗶 𝗭𝗧𝗟 di Corso Umberto I

❗️𝗦𝗼𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗼 𝗶𝘁𝗶𝗻𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 su tutta la passeggiata del Lungomare Pertini

🅿️ 𝗔𝗥𝗘𝗘 𝗗𝗜 𝗦𝗢𝗦𝗧𝗔 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗘

𝗠𝗼𝗹𝗼 𝗖𝗮𝗹𝗶𝗴𝗼𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼

⏰ 07:00 – 16:00 (1° gennaio)

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗜𝘁𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗜𝗻𝗴𝗿𝗼𝘀𝘀𝗼 – Via Fasano/Via Roma

⏰ 09:00 – 16:00 (1° gennaio)

𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗚.𝗕. 𝗣𝗲𝗿𝗴𝗼𝗹𝗲𝘀𝗶– Via R. Annecchino

⏰ 09:00 – 14:00 (1° gennaio)

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗢𝗿𝘁𝗼𝗳𝗿𝘂𝘁𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 – Viale dell’Europa Unita 1

⏰ 11:00 – 07:00 (1° gennaio)

𝗖𝟵 – 𝗩𝗶𝗮 𝗩𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗩𝗶𝗴𝗻𝗲

⏰ 07:00 – 20:00 (1° gennaio)

𝗢𝗹𝗶𝘃𝗲𝘁𝘁𝗶– Aperto H24

𝗔𝗿𝗲𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗘𝘅 𝗦𝗼𝗳𝗲𝗿– Aperta H24

🚌 𝗡𝗔𝗩𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗘

𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗮/𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗣𝗼𝘇𝘇𝘂𝗼𝗹𝗶 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼:

– Parcheggio Scuola Pergolesi – Area Ex Sofer

– Mercato Ortofrutticolo – Parcheggio Olivetti

– Parcheggio C9 – Villa Avellino

🕛 𝗢𝗿𝗮𝗿𝗶:

– 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟮:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟬:𝟬𝟬

– 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟮:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟬𝟲:𝟬𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝟭° 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲

✨ Vi aspettiamo per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno!

Buon Capodanno 2026 da Pozzuoli! 🎉

