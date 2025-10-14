Arancia meccanica a Fuorigrotta, escort violentata: denunciato uomo di Pianura

PUBBLICITÀ

Una violenza brutale. Scattata come il celebre film di Stanley Kubrick ‘Arancia Meccanica’. Il tutto a pochi giorni dalla violenza di Porta Capuana dove una 30enne è stata aggraedita sessualmente da un algerino senza permesso di soggiorno.

Questa volta la violenza si è materializzata a Fuorigrotta in un appartamento di via Sergio Bruni. Qui un uomo avrebbe dato appuntamento ad una 40enne di Caserta che si prostituisce occasionalmente.

L’incontro era programmato nell’appartamento di un’amica. L’uomo, un 40enne di Pianura, una volta arrivato avrebbe cambiato idea sul pagamento e avrebbe aggredito la donna. Subito dopo la violenza si sarebbe rivestito scappando dall’appartamento. La donna però aveva il suo cellulare e grazie a quest’ultimo la polizia è risalita alla sua identità. L’uomo si è giustificato parlando di un malinteso sulla tariffa, giustificazione che non gli ha evitato una denuncia.

Secondo la ricostruzione degli agenti dell’ufficio di prevenzione generale l’uomo si sarebbe rifiutato di pagare in anticipo la prestazione e avrebbe aggredito la donna. Portata all’ospedale San Paolo le sono stati riscontrati una distorsione al collo e un edema nella zona pubica giudicate guaribili in venti giorni. Le indagini sono affidate al momento alla squadra mobile che, grazie al numero di cellulare, sono subito risaliti all’aggressore