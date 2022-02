Arisa, è polemica dopo i nuovi scatti sexy su Instagram: “Vi mostro le mie c…”

Arisa, nuovi scatti sexy su Instagram. La cantante ha fatto un post: «Oggi si lavora, ma prima, voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe per spaccare l’internet e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato. #grazie #eroromantica mi sta cambiando la vita, ho bisogno che lo ascoltiate ancora,che impariate le canzoni a memoria e che le cantiate ovunque, che lo consigliate a conoscenti e amici. Anche le vostre mamme apprezzeranno, perché mai come ora ci si capisce nel voler a tutti i costi essere donne, senza la vergogna che ci è stata donata nei secoli. Spudorate e decise a riprenderci quello che è nostro, che per troppo tempo ci è stato negato e fatto pesare. #donna per chiunque ci si senta è un diritto, non un reato, nè una condizione di serie B».

Il cambiamento di Arisa

Arisa nel recente passato ha abituato a scatti osè. Una svolta che piace a molti suoi fan che commentano con: “Sei troppo femmina” oppure “Stupenda” o ancora “Meravigliosa creatura”. Ma c’è anche chi la vorrebbe far riflettere su un aspetto. “Per mostrare la tua bellezza non serve mostrarti in mutande e reggiseno…la tua voce è un dono di bellezza unica…”.

Dall’uscita del disco “Ero romantica” Arica si è letteralmente trasformata. Da “ragazzina” dal look stravagante ed estroso di “Sincerità” ha cominciato a (s)vestire i panni della femme fatale. Donna sensuale e provocante come non mai, agguerrita paladina della body positivity e orgogliosa di mostrare la sua esplosiva femminilità.

Dopo le parole hot arriva la proposta di Max Felicitas

Il web invoca la svolta hard di Arisa. E la cantante non evita domande sulla possibilità di partecipare ad un film erotico. Ora, però, la sua attenzione è rivolta all’uscita del nuovo album in programma per il prossimo 26 novembre quando uscirà Ero Romantica.

“Quando ho poco da fare, cado in depressione, ingrasso e mi taglio i capelli. Ho bisogno di emozioni, di sentirmi viva”, ha dichiarato ancora Arisa, pronta a dimostrare questa sua ritrovata vitalità anche negli show dal vivo. Rosalba Pippa, oggi 39enne, si sente finalmente libera e padrona di sé stessa, non provando più vergogna della sua procacità. “Ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì”.

La proposta dell’attore porno

“Questo è un messaggio per te, Arisa. Oggi – dice Max Felicitas in un video pubblicato sui social – mi sono svegliato e ho letto su tutti i maggiori quotidiani questa tua dichiarazione che ti piacerebbe provare o comunque prenderesti in considerazione qualcosa di soft porno