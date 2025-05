Armato in strada, preso il nipote del boss Paolo Di Lauro

PUBBLICITÀ

Si aggirava armato in zona Tribunali nella notte dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Con sè aveva una pistola e ha cercato di fuggire quando è stato intercettato dai falchi della squadra mobile della Questura di Napoli. I poliziotti lo hanno inseguito e raggiunto in via Vicaria Vecchia a Forcella: il giovane bloccato è figlio di Nunzio Di Lauro, figlio di Paolo Di Lauro boss dell’omonimo clan di Secondigliano. L’arresto è avvenuto poco dopo la mezzanotte, la notizia è riportata da Il Roma. Gli agenti, in strada per monitorare il territorio, hanno notato che il giovane, che viaggiava in sella ad uno scooter, ha effettuato una manovra improvvisa per eludere l’eventuale controllo. I falchi lo hanno immediatamente raggiunto e perquisito trovandolo in possesso di una pistola semiautomatica Browning calibro 7,65. E così il 21enne è stato arrestato con l’accusa di porto abusivo di arma comune da sparo.

