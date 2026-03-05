PUBBLICITÀ
HomeCronacaArmi e cocaina rosa nascosti nell'armadio, 20enne arrestato a Napoli
CronacaCronaca locale

Armi e cocaina rosa nascosti nell’armadio, 20enne arrestato a Napoli

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Armi e cocaina rosa nascosti nell'armadio, 20enne arrestato a Napoli
Armi e cocaina rosa nascosti nell'armadio, 20enne arrestato a Napoli
PUBBLICITÀ

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano per detenzione illegale di arma comune da sparo con relativo munizionamento e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto, ben occultati in un armadio della camera da letto, una pistola marca Ruger con matricola abrasa e con caricatore rifornito di due cartucce, 57 cartucce cal. 9×21, 7 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina rosa del peso di 350 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati