Armi pronte a sparare, scoperto e sequestrato un arsenale a Pianura

La Polizia di Stato ha eseguito numerose perquisizioni nel quartiere Pianura, nell’ambito di un’attività finalizzata alla ricerca di armi e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Pianura hanno rinvenuto e sequestrato due pistole, di cui una cal.8 con due cartucce, mentre l’altra cal. 7.65 con 7 cartucce, un fucile cal. 12, un giubbotto antiproiettile, 22 grammi circa di marijuana nonché 80 grammi circa di hashish.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi e stupefacenti predisposto dalla Questura di Napoli, finalizzato al rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio e alla tutela della sicurezza dei cittadini.

Una borsa contenente armi e droga è stata trovata dai carabinieri in via privata Ricci, nel quartiere Secondigliano, grazie a una segnalazione telefonica arrivata alle forze dell’ordine. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un bidone dell’immondizia, dove qualcuno aveva tentato di nascondere il materiale.

Nella borsa i militari hanno rinvenuto una pistola automatica calibro 9×21, perfettamente funzionante, insieme a 75 proiettili di vario calibro: 19 colpi px19, 51 colpi calibro 16, 3 di calibro ancora da accertare e 2 proiettili calibro 32 S&W. Un arsenale potenzialmente utilizzabile per episodi criminali.

Accanto alle armi, anche un notevole quantitativo di droga già suddivisa in panetti e dosi: 93 grammi di cocaina pura, un chilo e cento grammi di hashish e 683 grammi di marijuana. Tutto il materiale è stato sequestrato.

La pistola sarà ora sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in recenti fatti di sangue o in altri delitti. Le indagini dei carabinieri proseguono per identificare chi abbia nascosto la borsa e per quale motivo l’abbia abbandonata all’interno del bidone.