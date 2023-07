Arrestati e condannati per il possesso di oltre 600 Kg di droga, i fratelli Astuto sono già liberi

PUBBLICITÀ

Clamorosa scarcerazione per i fratelli Astuto Antonio ed Astuto Massimo, arrestati con un ingente quantitivo di droga e condannati alla pena di 3 anni e 4 mesi previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 80 DPR 309/90. Accolta la tesi dell’avvocato Salvatore D’Antonio. Agli Astuto era contestata la fattispecie di reato relativa all’importazione di 600 kg di hashish dalla Spagna rinvenuti in contenitori di frutta. Il Gup presso il Tribunale di Nola ha accolto nuovamente la tesi difensiva prospettata dall’Avv. Salvatore D’Antonio, disponendo la scarcerazione di entrambi gli imputati, ritenendo scemate le residue esigenze cautelari.

L’accusa era suffragata da vari appostamenti ed intercettazioni eseguiti dagli operatori di polizia per un lungo arco temporale.

Gli imputati sono stati condannati alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione.

Il Giudicante ha sposato la tesi difensiva avanzata dall’Avv. Salvatore D’Antonio che, seppur a fronte di severe richieste di pena avanzate dal rappresentate della pubblica accusa, è riuscito ad ottenere una pena mite rispetto ai fatti contestati che li vedevano imputati di spaccio internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

I panetti del carico era marchiati dal disegno di Bart Simpson che aveva sullo sfondo una foglia di marijuana.

TRAFFICO DI DROGA TRA VOLLA E PONTICELLI

Lo scontro ottobre gli agenti della Squadra Mobile controllarono un furgone usato da uomo in un parcheggio di via Metastasio in cui hanno trovato 56 bustoni e 2 sacchetti contenenti circa 63 kg di marijuana e 990 panetti di hashish per circa 98 kg. Inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di un cellulare, due “postepay evolution” e due bancomat che sono stati sequestrati. S.D.A., 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nelle stesse 24 ore gli agenti della Squadra Mobile si recarono nell’abitazione di un uomo in via Giacomo Leopardi a Volla dove scoprirono 612 panetti di hashish del peso complessivo di circa 59 Kg, un cellulare, un taglierino, una macchina per il sottovuoto, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Un 55enne di Volla è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.