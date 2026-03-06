PUBBLICITÀ
HomeCronacaArrestato 3 volte in 6 mesi, ladro bloccato nel Napoletano
CronacaCronaca locale

Arrestato 3 volte in 6 mesi, ladro bloccato nel Napoletano

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Arrestato 3 volte in 6 mesi, 42enne bloccato nel Napoletano
Arrestato 3 volte in 6 mesi, 42enne bloccato nel Napoletano
PUBBLICITÀ

Il primo settembre dello scorso anno è finito in manette per aver rubato un portafogli ad un corriere. Furgone parcheggiato in corso Italia, consegna in corso e portellone del cassone aperto. Un’occasione ghiotta per sfilare oggetti di valore e per essere arrestato dai Carabinieri.

Scarcerato dopo il direttissimo, Salvatore Napoli è tornato a colpire dopo 10 giorni.
11 settembre, stesso scenario, stessa strada, altro furgone, altro corriere distratto.
Secondo arresto, ancora una volta i militari della compagnia di Sorrento lo beccano in flagranza e lo portano in carcere. Ci rimarrà diversi mesi, fino a due giorni fa.

PUBBLICITÀ

Ieri, il copione si ripete a Sorrento. Il 42enne di Torre Annunziata, inquadra il suo terzo bersaglio. Neanche a dirlo un furgone di uno spedizioniere. Portellone spalancato, Napoli si guarda attorno per nasare l’aria che tira poi agisce. Un portafogli è poggiato nell’abitacolo.
Il 42enne lo agguanta ma non fa in tempo ad allontanarsi.  I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sorrento sono poco distanti e vedono tutto. Terzo arresto, camera di sicurezza e poi davanti al giudice per raccontare la sua versione dei fatti.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati