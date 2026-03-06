Arrestato 3 volte in 6 mesi, ladro bloccato nel Napoletano

PUBBLICITÀ

Il primo settembre dello scorso anno è finito in manette per aver rubato un portafogli ad un corriere. Furgone parcheggiato in corso Italia, consegna in corso e portellone del cassone aperto. Un’occasione ghiotta per sfilare oggetti di valore e per essere arrestato dai Carabinieri.

Scarcerato dopo il direttissimo, Salvatore Napoli è tornato a colpire dopo 10 giorni.

11 settembre, stesso scenario, stessa strada, altro furgone, altro corriere distratto.

Secondo arresto, ancora una volta i militari della compagnia di Sorrento lo beccano in flagranza e lo portano in carcere. Ci rimarrà diversi mesi, fino a due giorni fa.

Ieri, il copione si ripete a Sorrento. Il 42enne di Torre Annunziata, inquadra il suo terzo bersaglio. Neanche a dirlo un furgone di uno spedizioniere. Portellone spalancato, Napoli si guarda attorno per nasare l’aria che tira poi agisce. Un portafogli è poggiato nell’abitacolo.

Il 42enne lo agguanta ma non fa in tempo ad allontanarsi. I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sorrento sono poco distanti e vedono tutto. Terzo arresto, camera di sicurezza e poi davanti al giudice per raccontare la sua versione dei fatti.