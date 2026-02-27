PUBBLICITÀ
HomeCronacaArrestato ex pentito napoletano: ha ucciso un agente di commercio
CronacaCronaca nazionale

Arrestato ex pentito napoletano: ha ucciso un agente di commercio

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Un pomeriggio qualunque, in una via elegante dove di solito si trattano fatture e bilanci, non vite spezzate. Invece al civico di uno studio professionale affittato per una trattativa sull’oro, il 26 febbraio poco prima delle 17, è rimasto a terra Francesco Lassi, 56 anni, agente di commercio molto conosciuto a Pistoia.

A colpirlo con alcune coltellate sarebbe stato Luigi Ammirante, ex collaboratore di giustizia napoletano. Davanti agli agenti della Squadra Mobile di Livorno, che lo hanno fermato poco dopo, ha sostenuto di essersi difeso. Una versione che ora dovrà essere verificata dagli inquirenti.

PUBBLICITÀ

Secondo quanto ricostruito, i due avevano preso in affitto temporaneo una stanza in uno studio commerciale in via Grande, nel cuore di Livorno, per discutere una compravendita di oro. La trattativa, però, si sarebbe trasformata in un confronto sempre più acceso fino all’aggressione mortale.

Determinante il racconto di un testimone oculare, che ha assistito alla scena ed è stato ascoltato a lungo dal sostituto procuratore Nicola Volpe, titolare del fascicolo. Dopo il fatto, Ammirante avrebbe tentato di allontanarsi per far perdere le proprie tracce, ma in poco più di due ore gli investigatori della Mobile lo hanno rintracciato e arrestato in città, dove vive la moglie.

La vittima, Francesco Lassi, oltre all’attività di agente di commercio, era noto anche per l’impegno politico: nel 2022 si era candidato alle elezioni amministrative a Pistoia con il Movimento 5 Stelle, senza essere eletto.

Ora sarà l’inchiesta a chiarire cosa sia realmente accaduto in quella stanza presa in affitto per fare affari e diventata, in pochi minuti, teatro di un omicidio.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati