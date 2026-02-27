Arrestato ex pentito napoletano: ha ucciso un agente di commercio

PUBBLICITÀ

Un pomeriggio qualunque, in una via elegante dove di solito si trattano fatture e bilanci, non vite spezzate. Invece al civico di uno studio professionale affittato per una trattativa sull’oro, il 26 febbraio poco prima delle 17, è rimasto a terra Francesco Lassi, 56 anni, agente di commercio molto conosciuto a Pistoia.

A colpirlo con alcune coltellate sarebbe stato Luigi Ammirante, ex collaboratore di giustizia napoletano. Davanti agli agenti della Squadra Mobile di Livorno, che lo hanno fermato poco dopo, ha sostenuto di essersi difeso. Una versione che ora dovrà essere verificata dagli inquirenti.

Secondo quanto ricostruito, i due avevano preso in affitto temporaneo una stanza in uno studio commerciale in via Grande, nel cuore di Livorno, per discutere una compravendita di oro. La trattativa, però, si sarebbe trasformata in un confronto sempre più acceso fino all’aggressione mortale.

Determinante il racconto di un testimone oculare, che ha assistito alla scena ed è stato ascoltato a lungo dal sostituto procuratore Nicola Volpe, titolare del fascicolo. Dopo il fatto, Ammirante avrebbe tentato di allontanarsi per far perdere le proprie tracce, ma in poco più di due ore gli investigatori della Mobile lo hanno rintracciato e arrestato in città, dove vive la moglie.

La vittima, Francesco Lassi, oltre all’attività di agente di commercio, era noto anche per l’impegno politico: nel 2022 si era candidato alle elezioni amministrative a Pistoia con il Movimento 5 Stelle, senza essere eletto.

Ora sarà l’inchiesta a chiarire cosa sia realmente accaduto in quella stanza presa in affitto per fare affari e diventata, in pochi minuti, teatro di un omicidio.