Atterra a Capodichino e si costituisce alla polizia: era in Germania

Un latitante di 49 anni di Napoli è finito in manette all’aeroporto di Capodichino. Ad arrestarlo gli investigatori della sezione ‘Narcotici’ della squadra Mobile di Napoli. Gli stessi agenti che, al termine delle indagini, avevano sgominato l’organizzazione criminale di Calata Capodichino. Il 49enne è finito in manette non appena sceso dall’aereo che, dalla Germania, stava per riportarlo a Napoli.

Le accuse che pendono sull’arrestato lo vedono essere uno dei custodi dello stupefacenti di Criscuolo. Quest’ultimo, insieme ai soci, faceva arrivare le sostanze in città grazie ai contatti con trafficanti nordeuropei e sudamericani. L’uomo – incastrato dalle intercettazioni telefoniche – era una delle persone di fiducia proprio di Criscuolo. In una delle conversazioni – riporta Il Mattino – si è scoperto anche il nome ‘Gino’, soprannome proprio dell’arrestato, incaricato di ricaricare una carta postpay intestata a un cittadino straniero, verosimilmente, uno dei trafficanti in combutta con Criscuolo e soci. Il denaro serviva a pagare l’affitto di un’abitazione nella disponibilità dell’organizzazione, utilizzata dai vari affiliati durante i loro soggiorni in Sudamerica.

Lo stesso 49enne sarebbe anche uno dei ras che erano addetti a controllare l’attività di spaccio al dettaglio. L’uomo si occupava di custodire nella propria abitazione lo stupefacente destinato ai pusher.