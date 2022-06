Arriva il verdetto della giuria: Johnny Depp vince il processo contro l’ex moglie Amber Heard

Dopo 6 settimane di processo e 13 ore di deliberazione, la giuria ha emanato il verdetto: Johnny Depp vince la causa contro la ex moglie Amber Heard. L’attrice, star di Hollywood, dovrà pagare all’ex marito 15 milioni di dollari di risarcimento e ulteriori danni; mentre, dal canto suo, Depp dovrà risarcirla di 2 milioni di dollari.

Johnny Depp vs Amber Heard, le origini della vicenda giudiziaria

Il processo ad altissimo contenuto mediatico aveva avuto inizio lo scorso 12 aprile in Virginia, sulla base di due cause reciprocamente intentate dagli ex coniugi. La vicenda affonda le sue radici nel 2018, quando Amber Heard pubblica un editoriale sul Washington Post in cui si definisce “una figura pubblica che rappresenta la violenza domestica“. Nell’editoriale la Heard racconta una storia di abusi e violenze sessuali. Iniziate sin dalla giovane età, riferendosi implicitamente a diverse relazioni e senza mai fare il nome di Johnny Depp. Quest’accortezza, tuttavia, non è sufficiente a sottrarre Depp alla gogna mediatica. Per questo motivo l’attore decide di fare causa alla ex moglie, accusandola di diffamazione e dichiarando di essere stato a sua volta vittima di violenze della moglie. A quel punto, Amber Heard decide di contro citare l’ex marito, negando le sue accuse.

I particolari scabrosi del processo tra le due star di Hollywood

La battaglia legale di cui si sono resi protagonisti i due attori ha lasciato emergere particolari scabrosi e dettagli inquietanti della loro relazione. Violenze reciproche, dispetti e vendette, a quanto pare, sono state il pane quotidiano dei 15 mesi di matrimonio della coppia. Proprio questi aspetti hanno reso la vicenda giudiziaria allettante agli occhi del pubblico mondiale, trasformandola ben presto in un enorme caso mediatico. Il mondo intero ha seguito il processo, scegliendo una fazione con la quale schierarsi, andando a creare una vera e propria tifoseria a sostegno dell’uno o dell’altra. Con tanto di striscioni e hashtag ad hoc.

Le reazioni degli ex coniugi

Al momento della pronuncia del verdetto Johnny Depp non si trovava in aula, bensì in Gran Bretagna. Ad ogni modo, la distanza non ha impedito una reazione pressoché immediata. L’attore, infatti, nel giro di pochi minuti ha pubblicato su Instagram una lunga dichiarazione. Nella quale ha affermato che la giuria gli ha “restituito la vita” e per questo è “davvero onorato”. Dal canto suo, Amber Heard si è detta delusa oltre ogni aspettativa. “Avevo portato una montagna di prove. Ma non sono state abbastanza per resistere allo sproporzionato potere e all’influenza del mio ex marito“, ha dichiarato l’attrice. La quale ha aggiunto che il verdetto rappresenta “un ritorno all’epoca in cui una donna che avesse osato parlare contro la violenza domestica veniva pubblicamente umiliata“.

Un caso mediatico significativo

Indipendentemente dal risultato, questa vicenda giudiziaria è profondamente emblematica. Innanzitutto solleva inequivocabilmente il quesito: è giusto esporre pubblicamente vicende così private? Vero è che i protagonisti sono due star di Hollywood e che dalla diffusione mediatica hanno ricavato la loro buona dose di visibilità. Ma stiamo pur sempre parlando di storie private, personali e realmente dolorose. E poi: sulla violenza domestica non si scherza. Amber Heard si è fatta promotrice del movimento femminista Me Too, che da sempre si prodiga contro la violenza sulle donne, dichiarandosi vittima di violenza senza esserlo davvero. In questo modo sperava di tirare dalla sua parte folle di femministe, che ora – inevitabilmente – le si stanno rivoltando contro. Questa bugia più di tutte le altre è una gravissima mancanza di rispetto per chi è realmente vittima, oltre che rischiare di delegittimare i propositi del movimento di cui si è fatta portavoce.