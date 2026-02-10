Arsenale nascosto in casa a Sant’Antimo: lanciarazzi e pistole, fermato un insospettabile

PUBBLICITÀ

I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno sottoposto a fermo un incensurato del posto di 51 anni, disoccupato.

L’operazione dei militari è iniziata l’8 febbraio ma solo dopo 24 ore si è chiuso il cerchio attorno all’insospettabile.

I carabinieri perquisiscono l’abitazione dell’uomo. In casa non c’è nessuno. In un tubo di metallo, nascosto nel capannone dell’abitazione, un arsenale: un lanciarazzi, 6 pistole, una scacciacani, una carabina ad aria compressa e persino una penna pistola. Armi ma anche munizioni con 212 proiettili di vario calibro e 380 cartucce. Non finisce qui. Anche 6 coltelli a serramanico.

I carabinieri si sono messi alla ricerca dell’uomo che è stato rintracciato e fermato a Castel Volturno, nell’abitazione del proprio zio.

L’uomo è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.

Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.