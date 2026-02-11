Arzano, beffa per Aruta: ritira le dimissioni ma viene sfiduciata dai consiglieri

PUBBLICITÀ

La crisi politica che da settimane serpeggiava nei corridoi del Municipio di Arzano è deflagrata in poche ore, proprio quando sembrava che la situazione stesse rientando.

Il colpo di scena è arrivato a poche ore dal ritiro delle dimissioni presentate dal sindaco Cinzia Aruta, poco meno di tre settimane fa. Un gesto che sembrava, figlio di una ritrovata coesione in maggioranza, e che invece ha semplicemente accelerato quello che era oramai diventato un prcesso irreversibile. Ben nove consiglieri comunali di maggioranza, insieme a Luigi De Rosa (Arzano Viva), Gennaro Ferone (Unione di Centro), Antonio Nascente, Natale Russo (Indipendenti) dell’opposizione, in uno studio notarile di Casoria hanno sancito la sfiducia nei confronti della sindaca, sancendo di fatto la fine anticipata dell’amministrazione eletta nel 2021.

Alla luce di ciò, appare ancor più complesso capire le motivazioni che avevano spinto l’ormai ex fascia tricolore a ritirare le dimissioni. Le tensioni in seno alla maggioranza non si erano allentate, con accuse reciproche e divergenze sulla gestione dell’ente, che hanno fatto da viatico alla sfiducia.

Ora si attende la nomina del commissario prefettizio, che guiderà l’Ente fino alle elezioni amministrative che si terranno la prossima primavera. Per Arzano si apre così una nuova fase commissariale in un territorio che negli ultimi anni ha vissuto più volte interruzioni traumatiche della vita amministrativa, tra scioglimenti e cambi di guida politica.

Aruta a casa, chi sono i consiglieri che hanno firmato la sfiducia

Maggioranza

Tommaso Bianco, Adriana Attrice, Roberta Salamandra, Luigi Rosati (Nuove Generazioni).

Francesco Fabozzi, Pietro Maglione, Luigi Giovenco, Anna Chiatto, Pino Capasso (Movimento 5 Stelle), Daniela D’Angelo (Partito Democratico).

Opposizione

Luigi De Rosa (Arzano Viva), Gennaro Ferone (Unione di Centro), Antonio Nascente, Natale Russo (Indipendenti).