Faida nel clan della 167, le tensioni dietro i due omicidi di Arzano

Lo scorso 4 febbraio Coppola è stato raggiunto da cinque colpi d’arma da fuoco in via Sette Re ad Arzano. Con la vittima, in auto, c’era anche Antonio Persico che venne colpito da un solo proiettile al braccio destro. Il giovane fu soccorso dal 118 e portato all’ospedale di Giugliano. L’ipotesi dello scambio di persona emerse fin da subito, infatti Coppola è estraneo agli ambienti criminali. Il 33enne è accusato di questo raid mortale e per alcuni episodi estorsivi.

Indagine sul clan della 167 di Arzano

Insieme a Romano è stato fermato anche Raffaele Silvestro che risponde di associazione: i due sono difesi dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Immacolata Carratore. Sono indagati anche il boss Renato Napoleone, Monfregolo, Gennaro Salvati, Andrea Olivello, Vittorio Scognamiglio, Mattia Rea, Francesco Attrice, Salvatore Lupoli, Antonio Alterio, Umberto Lupoli, Pietrangelo Leotta e Angelo Antonio Garbino.