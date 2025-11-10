Assaltano la cassaforte della sala slot, banditi in fuga in Irpinia

PUBBLICITÀ

Ieri sera una rapina è stata consumata in una sala slot di Atripalda. Il raid di due persone, una delle quali armata di pistola, è avvenuto poco prima dell’orario di chiusura alla presenza di alcuni clienti.

Uno dei rapinatori, arma in pugno, si è fatto consegnare il denaro presente in cassa e quello custodito in una cassaforte dall’unico dipendente in servizio. La rapina è durata pochi minuti senza conseguenze per le persone presenti. Il bottino, da quantificare, sarebbe di molte migliaia di euro. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.

PUBBLICITÀ