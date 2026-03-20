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Cinque giovani di origine pugliese tra i 21 e 29 anni sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Avellino perché ritenuti responsabili di assalti agli sportelli bancomat compiuti tra settembre e dicembre del 2024 alle filiali di istituti di credito a Gesualdo e Lacedonia, in provincia di Avellino.

Assaltavano i bancomat con la tecnica della “marmotta”, in cinque ai domiciliari

Le indagini, coordinate dal procuratore di Avellino facente funzioni, Francesco Raffaele, hanno portato alla loro identificazione attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e intercettazioni telefoniche.

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Una sesta persona che si è resa irreperibile viene attivamente ricercata dai carabinieri.

Gli indagati, che hanno un’età compresa tra i 21 e 29 anni, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Avellino, sono probabilmente coinvolti in altri assalti in danno di Atm in Abruzzo e Molise.

Gli arrestati, ora di domiciliari, devono rispondere di furto aggravato, danneggiamento e detenzione e trasporto di materiale esplosivo.