Assalto al bancomat nel Napoletano, banditi fanno saltare in aria lo sportello

I carabinieri intervengono a via XX settembre per un tentativo di furto Atm in un istituto di credito.

Poco prima ignoti, a bordo di una Alfa Romeo Giulietta rubata, danneggiavano la vetrata della banca per poi tentare di asportare l’atm. I malviventi non sono riusciti nel loro intento e sono fuggiti lasciando l’auto sul posto.

Indagini in corso da parte dei carabinieri. Intervenuti anche i militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata.

L’auto utilizzata è stata sequestrata.

L’assalto al bancomat a Napoli

(LEGGI QUI L’ARTICOLO) – Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Domenico Minichino 14 per l’esplosione di un ATM.

Sconosciuti hanno fatto esplodere lo sportello senza riuscire a estrarre le cassette contenenti il denaro. Non ci sono feriti.

Per garantirsi una fuga più semplice, i malviventi hanno forzato alcune autovetture in sosta e le hanno spostate piazzandole in modo da bloccare corso Sirena e corso Bruno Buozzi.

Durante la fuga, invece, hanno cosparso la strada con dei chiodi. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili.