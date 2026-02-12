PUBBLICITÀ
HomeCronacaAssalto al bancomat nel Napoletano, banditi fanno saltare in aria lo sportello
CronacaCronaca locale

Assalto al bancomat nel Napoletano, banditi fanno saltare in aria lo sportello

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Assalto al bancomat nel Napoletano, banditi fanno saltare in aria lo sportello
Assalto al bancomat nel Napoletano, banditi fanno saltare in aria lo sportello
PUBBLICITÀ

I carabinieri intervengono a via XX settembre per un tentativo di furto Atm in un istituto di credito.

Poco prima ignoti, a bordo di una Alfa Romeo Giulietta rubata, danneggiavano la vetrata della banca per poi tentare di asportare l’atm. I malviventi non sono riusciti nel loro intento e sono fuggiti lasciando l’auto sul posto.

PUBBLICITÀ

Indagini in corso da parte dei carabinieri. Intervenuti anche i militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata.

L’auto utilizzata è stata sequestrata.

L’assalto al bancomat a Napoli

(LEGGI QUI L’ARTICOLO) – Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Domenico Minichino 14 per l’esplosione di un ATM.

Sconosciuti hanno fatto esplodere lo sportello senza riuscire a estrarre le cassette contenenti il denaro. Non ci sono feriti.

Per garantirsi una fuga più semplice, i malviventi hanno forzato alcune autovetture in sosta e le hanno spostate piazzandole in modo da bloccare corso Sirena e corso Bruno Buozzi.

Durante la fuga, invece, hanno cosparso la strada con dei chiodi. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati