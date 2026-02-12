PUBBLICITÀ
Notte di paura a Napoli, fanno esplodere il bancomat e lanciano chiodi sull’asfalto

Nicola Avolio
Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Domenico Minichino 14 per l’esplosione di un ATM.

Sconosciuti hanno fatto esplodere lo sportello senza riuscire a estrarre le cassette contenenti il denaro. Non ci sono feriti.

Per garantirsi una fuga più semplice, i malviventi hanno forzato alcune autovetture in sosta e le hanno spostate piazzandole in modo da bloccare corso Sirena e corso Bruno Buozzi.

Durante la fuga, invece, hanno cosparso la strada con dei chiodi. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

