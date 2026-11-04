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Assurdo a Castellammare, va al cimitero e scopre il suo loculo occupato da altra salma

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Assurdo a Castellammare, va al cimitero e scopre il suo loculo occupato da altra salma
Assurdo a Castellammare, va al cimitero e scopre il suo loculo occupato da altra salma
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Una 43enne del posto è andata nella caserma dei carabinieri della locale stazione e ha denunciato che il loculo nel cimitero di Castellammare da lei acquistato regolarmente anni fa risultava occupato da un’altra salma. Sulla lapide di marmo, infatti, la data di nascita di una donna nata nel 1938 e deceduta il 4 dicembre 2025.

La 43enne non andava al cimitero da un anno esatto. Indagini in corso da parte dei carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Già acquisiti alcuni documenti dell’archivio cimiteriale.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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