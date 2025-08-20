PUBBLICITÀ
Attimi di follia a Melito, tenta di rubare uno scooter e lo lancia contro i carabinieri

Di Nicola Avolio
Stava rubando uno scooter parcheggiato in strada quando, vistosi scoperto dai carabinieri, ha lanciato il mezzo a due ruote contro la gazzella, ferendo uno dei militari dell’Arma.

Momenti di follia a Melito, cittadina dell’hinterland a Nord di Napoli, dove un uomo del posto di 29 anni è stato arrestato. Nella fattispecie i carabinieri della locale tenenza, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno scoperto il 29enne mentre stava tentando di forzare l’accensione di uno scooter parcheggiato in strada.

Vistosi scoperto, l’uomo ha tentato di fuggire. Prima, però, ha lanciato il motorino che stava rubando contro la pattuglia dei carabinieri. Il mezzo a due ruote si è schiantato contro la portiera della gazzella: nel tentativo di bloccare lo scooter, uno dei militari dell’Arma è rimasto ferito, riportando la frattura di un dito della mano.

Nonostante il tentativo di fuga e la violenza nei confronti dei carabinieri, il 29enne è stato bloccato e arrestato: deve rispondere di rapina impropria e danneggiamento. L’uomo è stato portato in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

