Stava rubando uno scooter parcheggiato in strada quando, vistosi scoperto dai carabinieri, ha lanciato il mezzo a due ruote contro la gazzella, ferendo uno dei militari dell’Arma.

Attimi di follia a Melito, tenta di rubare uno scooter e lo lancia contro i carabinieri

Momenti di follia a Melito, cittadina dell’hinterland a Nord di Napoli, dove un uomo del posto di 29 anni è stato arrestato. Nella fattispecie i carabinieri della locale tenenza, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno scoperto il 29enne mentre stava tentando di forzare l’accensione di uno scooter parcheggiato in strada.

Vistosi scoperto, l’uomo ha tentato di fuggire. Prima, però, ha lanciato il motorino che stava rubando contro la pattuglia dei carabinieri. Il mezzo a due ruote si è schiantato contro la portiera della gazzella: nel tentativo di bloccare lo scooter, uno dei militari dell’Arma è rimasto ferito, riportando la frattura di un dito della mano.

Nonostante il tentativo di fuga e la violenza nei confronti dei carabinieri, il 29enne è stato bloccato e arrestato: deve rispondere di rapina impropria e danneggiamento. L’uomo è stato portato in camera di sicurezza in attesa di giudizio.