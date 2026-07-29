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Ancora un episodio che mette a rischio l’efficienza del servizio di emergenza territoriale. Nella giornata di ieri, martedì 28 luglio, un’autovettura è stata parcheggiata davanti al cancello della postazione 118 di Frattamaggiore, impedendo l’uscita dei mezzi di soccorso. Proprio in quei momenti l’equipaggio è stato attivato per un intervento in codice giallo. A riportarlo, l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.

Auto blocca la postazione del 118 a Frattamaggiore, ambulanza costretta a salire sul marciapiede

Per evitare ritardi nei soccorsi, l’autista dell’ambulanza è stato costretto a effettuare una manovra eccezionale, transitando sul marciapiede per riuscire a lasciare la postazione e garantire il tempestivo intervento sanitario.

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Al rientro, l’equipaggio ha trovato sul posto una pattuglia della Polizia Municipale di Frattaminore. Secondo quanto riferito dagli operatori del 118, gli agenti avrebbero spiegato che, in assenza di un passo carrabile, non sarebbe stato possibile elevare alcuna sanzione nei confronti del veicolo che ostruiva l’uscita.

Queste le parole dell’associazione, affidate ad un post su Facebook: “Una risposta che lascia perplessi e solleva interrogativi. Al di là della presenza o meno del passo carrabile, impedire la partenza di un mezzo di soccorso destinato a un intervento di emergenza può assumere rilievo ben più ampio rispetto a una semplice violazione del Codice della strada, poiché potrebbe integrare fattispecie rilevanti sotto il profilo dell’ostacolo al regolare svolgimento di un pubblico servizio.

È indispensabile che venga garantita, in ogni momento, la piena fruibilità degli accessi alle postazioni del 118. Ogni minuto perso può fare la differenza tra la vita e la morte di un paziente”.