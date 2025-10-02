PUBBLICITÀ
Auto di lusso ritrovata a Pianura, era stata rubata a Barcellona

Redazione Internapoli
Renault
La Polizia Metropolitana di Napoli ha recuperato un’auto di lusso rubata all’aeroporto di Barcellona, segnando il debutto operativo del Nucleo Investigazione Stradale Ambientale.

La Renault Arkana del valore di circa 40mila euro, è stato localizzato a Pianura.. L’auto era stata sottratta in Spagna appena due giorni prima del ritrovamento. Grazie a un’attività investigativa mirata, gli agenti sono riusciti a individuare il mezzo e a sottrarlo alla disponibilità della criminalità organizzata, presumibilmente coinvolta nel traffico illecito di veicoli rubati.

L’operazione si inserisce nell’ambito di una strategia più ampia di presidio del territorio e di lotta alla criminalità predatoria ed è stata condotta dal nuovo Nucleo N.I.S.A., struttura investigativa specializzata della Polizia Metropolitana dedicata al contrasto della criminalità stradale e ambientale.

Sono attualmente in corso ulteriori indagini finalizzate ad accertare le responsabilità individuali e a ricostruire le modalità attraverso cui il veicolo è giunto in Italia, nell’ambito di un più ampio contrasto al fenomeno del traffico internazionale di veicoli rubati.

