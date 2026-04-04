Incendiate questa notte due auto davanti all’Antica Pizzeria Da Michele, in via Sersale, a Forcella. Le fiamme, oltre a distruggere le auto hanno danneggiato una parte esterna del locale. Non risultano esserci feriti. Da ricostruire la dinamica dei fatti e a cosa sia riconducibile l’incendio. Indagano le forze dell’ordine. Il presidente dei commercianti di Forcella, Antonio Raio, è preoccupato. “Quanto accaduto dimostra, ancora una volta, che sul territorio c’è un grande allarme sicurezza. Le istituzioni devono fare di più, sono assenti. Desiderio esprimere solidarietà e vicinanza ai gestori della pizzeria da Michele – aggiunge Raio -. La criminalità va contrastata ogni giorno. Ci vuole una incisiva azione dello Stato”.
Auto in fiamme davanti alla Pizzeria Da Michele, danneggiato l’esterno del locale
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Antonio Sabbatinohttp://InterNapoli.it
Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale, della cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore. Vincitore di diversi premi giornalistici locali e nazionali, sono mosso sempre dalla curiosità: il vero sale di questo mestiere.
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