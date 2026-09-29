Auto prese d’assalto tra Cardito e Arzano, è caccia alla banda del suv nero

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Un altro tentato furto d’auto sventato dal coraggio dei cittadini, ma il campanello d’allarme per la sicurezza nell’area a nord di Napoli suona ormai all’impazzata.

Dopo il caso avvenuto nei pressi del Parco Taglia a Cardito — dove una banda di malviventi era stata messa in fuga dalle urla di una donna mentre tentava di rubare un suv in pieno giorno — un nuovo episodio analogo è stato segnalato ad Arzano. Anche in questa circostanza, l’intervento tempestivo dei residenti ha impedito che il colpo andasse a buon fine, costringendo i criminali ad abbandonare la vettura e a scappare. A colpire è un dettaglio ben preciso: la vettura usata per la fuga dai ladri sarebbe la stessa già immortalata nei video precedenti diffusi sui social network, una Renault Austral di colore nero.

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“La misura è colma. Oramai i cittadini sono costretti a fare la guardia al territorio e a rischiare in prima persona per sventare i furti alla luce del sole,” dichiara il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui i cittadini che hanno sventato l’ultimo colpo si sono rivolti. “La presenza costante di questo SUV nero tra Cardito e Arzano dimostra che si tratta di una banda organizzata, sfrontata e seriale che si muove in totale spregio delle regole e delle forze dell’ordine. Abbiamo già inoltrato la segnalazione e il numero di targa alle autorità competenti affinché l’auto venga rintracciata al più presto. Serve un presidio di sicurezza reale, costante e capillare: la provincia di Napoli non può essere lasciata alla mercé di bande di criminali”.