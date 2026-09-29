Tensione al presidio sanitario di Lago Patria, personale insultato e minacciato

PUBBLICITÀ

Momenti di tensione ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, all’interno del Distretto 37 di Lago Patria. A riferire l’accaduto è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, attraverso un post pubblicato sui social. Secondo quanto riportato dall’associazione, un uomo, già noto agli uffici per precedenti episodi, si sarebbe presentato nella struttura chiedendo l’erogazione di prestazioni non previste dai regolamenti. Di fronte al diniego degli operatori, la situazione sarebbe rapidamente degenerata.

L’uomo avrebbe iniziato a insultare e minacciare il personale, arrivando a prospettare anche possibili percosse. A quel punto sarebbero state allertate le forze dell’ordine, intervenute sul posto per riportare la situazione alla calma e identificare l’uomo. L’episodio riaccende il tema della sicurezza nei presidi sanitari territoriali. L’associazione sottolinea inoltre come il Distretto 37 di Lago Patria sia sprovvisto anche di un servizio di vigilanza.

PUBBLICITÀ

Il post integrale dell’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate

“Momenti di forte tensione si sono registrati questa mattina, poco prima di mezzogiorno, all’interno del Distretto 37 di Lago Patria. Erano circa le ore 12:00 quando un uomo, già noto agli uffici del distretto per precedenti episodi, si è presentato all’interno della struttura pretendendo l’erogazione di prestazioni non previste dai regolamenti. Di fronte al netto e motivato diniego opposto dagli operatori, la situazione è rapidamente degenerata e l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze, scagliandosi contro i presenti con insulti, imprecazioni e pesanti minacce di percosse rivolte all’intero personale in servizio. Il clima di forte intimidazione ha spinto il personale a intervenire tempestivamente per garantire l’incolumità dei lavoratori e degli utenti presenti, allertando immediatamente le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto per riportare la calma, identificare l’individuo e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, riaccendendo così i riflettori sulla sicurezza all’interno degli uffici pubblici e dei presidi territoriali, spesso esposti a situazioni di criticità e tensione nella gestione dell’utenza. Ricordiamo che il distretto di Lago Patria è sprovvisto persino della vigilanza”.