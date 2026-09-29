Parcheggia con il tesserino dei disabili, beccato giocatore di calcetto al Vomero

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Ha parcheggiato in sosta vietata in prossimità dell’incrocio con via Belvedere per poter giocare a calcetto al Vomero. La denuncia è stata diffusa dall’avvocato Fabio Procaccini: «La partitella del lunedì è il consueto appuntamento fra amici. Nulla di male, anzi, è una bellissima occasione per conservare e rafforzare i legami di amicizia e per tenersi in forma. Ma lui usava un tesserino per disabili per parcheggiare in modo cialtronesco e dove più gli pareva, senza alcun rispetto per i divieti e per le regole del Codice della Strada, arrivando persino a creare intralcio all’incrocio. Dopo un primo monito civico è intervenuta la Polizia Municipale, che lo ha raggiunto direttamente all’interno del campetto contestandogli tutte le infrazioni commesse. Stop ai furbetti della sosta selvaggia!».