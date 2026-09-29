Ha parcheggiato in sosta vietata in prossimità dell’incrocio con via Belvedere per poter giocare a calcetto al Vomero. La denuncia è stata diffusa dall’avvocato Fabio Procaccini: «La partitella del lunedì è il consueto appuntamento fra amici. Nulla di male, anzi, è una bellissima occasione per conservare e rafforzare i legami di amicizia e per tenersi in forma. Ma lui usava un tesserino per disabili per parcheggiare in modo cialtronesco e dove più gli pareva, senza alcun rispetto per i divieti e per le regole del Codice della Strada, arrivando persino a creare intralcio all’incrocio. Dopo un primo monito civico è intervenuta la Polizia Municipale, che lo ha raggiunto direttamente all’interno del campetto contestandogli tutte le infrazioni commesse. Stop ai furbetti della sosta selvaggia!».
Parcheggia con il tesserino dei disabili, beccato giocatore di calcetto al Vomero
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