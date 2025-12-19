Auto travolte sulla Circumvallazione a Melito, 8 feriti tra cui quattro bambini

PUBBLICITÀ

Ieri in tarda serata i carabinieri della sezione radiomobile di Melito sono intervenuti in via Circumvallazione esterna per un incidente che ha coinvolto 3 auto e 8 persone.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, un furgone avrebbe colpito un’auto in sosta, al cui interno c’erano due bambini di 8 e 13 anni con la madre. L’auto si sarebbe ribaltata finendo contro un altro veicolo nel cui abitacolo c’erano due bambini di 7 e 9 anni con i genitori.

L’autista del furgone è stato portato al ps dell’ospedale di Pozzuoli in codice giallo. Tutti i minori al Santobono in codice arancione, le due mamme in codice arancione e azzurro all’ospedale di Giugliano. Nessuno in pericolo di vita.

Veicoli sequestrati.