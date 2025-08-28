Aveva una pistola sotto al letto, la fuga armata del killer di Ramondino

PUBBLICITÀ

Ieri pomeriggio, su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, si è conclusa a Pontecagnano, la latitanza del 17enne resosi irreperibile dopo essere evaso dall’Istituto Penale Minorile di Bari nello scorso mese di giugno.

Il 17enne era in casa di un amico

Il risultato è il frutto di una complessa e articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura per i Minorenni partenopea e condotta dalla Squadra Mobile di Napoli. L’efficace sinergia investigativa tra l’Autorità Giudiziaria e la Polizia di Stato ha permesso, attraverso laboriose e costanti attività di ricerca, di ricostruire la rete di appoggi del fuggiasco, localizzandolo infine nel territorio salernitano, dove aveva trovato rifugio presso l’abitazione di un conoscente.

La pistola sotto al letto

All’interno dell’abitazione è stata rinvenuta e sequestrata, occultata sotto il letto in uso esclusivo al latitante, una pistola con matricola abrasa e relativo munizionamento, a conferma della sua attuale e concreta pericolosità. All’esito delle operazioni, il minore è stato tradotto presso un Istituto Penale Minorile.

L’epilogo dell’attività di ricerca si è concretizzato quando gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, con il supporto operativo dei colleghi del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Salerno, hanno fatto irruzione in una villetta rurale a Pontecagnano.

All’interno dell’immobile sono stati sorpresi sia il minore ricercato, sia il 33enne che gli offriva ospitalità e supporto logistico, a sua volta tratto in arresto per i reati di favoreggiamento personale e possesso di documenti di identificazione falsi, rinvenuti e sequestrati all’esito della perquisizione dell’immobile e delle sue pertinenze.

Condannato per l’omicidio di Gennaro Ramondino

L’operazione ha posto fine alla fuga di un soggetto di notevole pericolosità sociale, già gravato da una condanna definitiva per l’omicidio e la soppressione del cadavere di Gennaro Ramondino, delitti commessi a Pianura nel settembre del 2024, oltre che per un precedente tentato omicidio.