Banda del buco in azione a Napoli, svaligiata la storica farmacia: in fuga col bottino

Banda del buco in azione a Napoli. Come si legge su Il Mattino, i banditi – nella notte tra giovedì e venerdì – hanno svaligiato una farmacia in piazza Carolina.

I malviventi si sono introdotti grazie al sistema fognario, sfruttando la presenza di locali sotterranei posti sotto l’attività. Per mettere in atto il furto, la banda ha messo fuori uso il sistema di sorveglianza e di sicurezza della farmacia. I ladri sono così riusciti a svaligiare il negozio da indisturbati, prima di scappare via con il bottino. Sul caso indagano le forze dell’ordine che in queste ore stanno indagando per risalire all’identità dei componenti della banda.